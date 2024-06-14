Драгалин - о некоторых заявлениях Гросу: "Не соответствуют действительности"

Глава Антикоррупционной прокуратуры утверждает, что заявления спикера парламента Игоря Гросу в декабре 2021 года о том, что бывший госсекретарь и экс-глава компании Moltelecom Виталий Юрку купил остров в Средиземном море, не соответствуют действительности.