Роналду сравнил свое соперничество с Месси с культовым противостоянием в Формуле-1

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признался, что многолетнее соперничество с аргентинским форвардом Лионелем Месси служило для него мощным стимулом, но за пределами поля они всегда относились друг к другу с глубоким уважением.
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