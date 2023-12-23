Недостаток сна никого добрее не сделал — это очевидно. Однако новое исследование, опубликованное в издании Psychological bulletin, доказало: даже если вы поспали совсем чуть-чуть меньше обычного, это уже скажется на вашем психологическом состоянии.
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