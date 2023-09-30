STARFIELD STEAM GIFT ВСЕ ИЗДАНИЯ RU/KZT/CIS/UAH⚡️АВТО ДОСТАВКА 24/7⚡️ САМОЕ ДЕШЕВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ СНГ – это Беларусь, Узбекистан и другие аккаунты с валютой доллары! (Казахстан и Украина в данном случае не подходят под СНГ)1️⃣ Выберите регион и необходимое издание2️⃣ Оставьте ссылку на свой стим3️⃣ После оплаты примите заявку в друзья от нашего бота4️⃣ Наслаждайтесь игрой Сохранить в инвентарь или передать игру нельзя.