Вассерман назвал истинную цель "зеленых" санкций на YouTube

Эрудит, политический консультатнт и телеведущий рассказал, кто продвигает теорию парниковых эффектов и к чему приведут новые ограничения Google для тех, кто с ней не согласен.
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