Александр Емельяненко – о бое брата с Орловским: «Боксирует Федор плохо. Шансов не вижу никаких»

«Орловский боксирует лучше, чем Федор. Тут всем все понятно. Но никто не будет организовывать этот бой, поскольку он особо не интересен, да и у российских промоушенов просто денег не хватит на такой поединок.
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