В 2027 году предельное пособие по беременности и родам превысит 1,1 млн рублей, сообщает Соцфонд. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет увеличится с 83 тысяч до 95,5 тысячи рублей.