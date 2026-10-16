В 2027 году предельное пособие по беременности и родам превысит 1,1 млн рублей, сообщает Соцфонд. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет увеличится с 83 тысяч до 95,5 тысячи рублей.
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