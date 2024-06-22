"Армия похожа на партизанский отряд": Генерал открыл глаза Госдуме на СВО. Минобороны начало меняться

Тот Шаманов который после 1 чеченской ушёл в политику и вернулся в армию - стал тем самым главой ВДВ при главе МО Сердюкове (в 2009г.))) - который его в армию вернул и на этот пост назначил и служил Шаман в этой должности и после снятия Сердюкова - при Шойгу (бурно славя его реформы пока не ушёл опять в политику - в депутатики))), теперь нам гонит про "плохо выглядящую армию на СВО (для сравнения)) -

Sergiy Che

На основании того, что сейчас там на СВО служат не 18 летние призывники (как под его командой в Чечне, которые все жалкие бронежилетики совковые и шмотьё армейское пронюханное прапорами-баталерами получали только со складов интендантских) а в немалом количестве добровольцы и мобилизованные зрелые мужики у которых на гражданке был свой бизнес и хватает бабла на счету, что бы вместо штатного броника купить себе самый навороченный который можно достать или заказать полевую форму хоть по спецпошиву как у казачьих добровольческих частей... Или у чечен Кадырова?? По моему Шаман это представитель группы которая хочет сейчас во время СВО устроить внутри раскол и отжать поболе тёплых мест в МО поливая гавном Шойгу (которого сами славили и лизали ему зад пока он был их начальником)). Очень неплохо о этой тенденции у Роджерса вот тут - https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43493744817/Rodzhers-Hroniki-shagayuschey-myasorubki-i-debilyi