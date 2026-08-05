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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баринов не исключил возвращения в «Локомотив»: «Есть такие мысли, честно. Надеюсь, фанаты уже начинают понимать, почему я ушел – время все покажет»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов не исключил возвращения в «Локомотив» в будущем. ЦСКА обыграл «Локомотив» (1:1, 5:4 пен) по пенальти в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

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