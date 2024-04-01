Приезжающих в Петербург туристов обложили курортным сбором

Санкт-Петербург. Приезжающим в Санкт-Петербург туристам придется оплачивать курортный сбор. Его ввели с 1 апреля власти города, пишет «Российская газета» со ссылкой на вице-губернатора Северной столицы Алексея Корабельникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии