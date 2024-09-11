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Китай

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В Пекине открылась 11-я сессия ПК ВСНП 14-го созыва

Пекин, 10 сентября /Синьхуа/ -- Во вторник в Пекине открылась очередная сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/, на которой был рассмотрен ряд законопроектов, включая пересмотренный проект Закона об оборонном образовании и проект поправок к Закону о статистике.

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