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Цена Brent опять превысила 80 долларов 21 июля: почему дорожает нефть

Цена Brent опять превысила 80 долларов 21 июля: почему дорожает нефть

Цена Brent опять превысила 80 долларов 21 июля: почему дорожает нефть Наталья МарковаРост цен на нефть Brent на азиатских торгах 21 июля был вызван оценкой перспектив экономического стимулирования в Китае после публикации слабых финансовых данных.

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