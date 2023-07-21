Цена Brent опять превысила 80 долларов 21 июля: почему дорожает нефть Наталья МарковаРост цен на нефть Brent на азиатских торгах 21 июля был вызван оценкой перспектив экономического стимулирования в Китае после публикации слабых финансовых данных.