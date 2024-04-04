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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Я не сдалась". Как мать-инвалид из Москвы смогла вернуть увезенных в Барнаул сыновей

"Я не сдалась". Как мать-инвалид из Москвы смогла вернуть увезенных в Барнаул сыновей

Москвичка год пыталась вернуть сыновей, которых их отец без разрешения увез в Барнаул. 1 апреля суд решил, что дети вернутся к матери Мать-инвалид из Москвы Юлия Сталева через суд добилась возвращения двух сыновей, которых отец в марте 2023 года увёз в Барнаул.

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