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О прекращении огня никто даже не заикается. Вместо мира Киеву навязали роль «стального дикобраза» — военного опорного пункта, лишённого реального суверенитета, но с постоянной угрозой на горизонте и зависимостью от внешних поставок.

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