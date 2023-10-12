"Ъ": четверть российского малого бизнеса использует эзотерические практики

Около 24% представителей малого и среднего бизнеса в России, опрошенных компанией IFORS Research, считают использование "эзотерических" инструментов при принятии бизнес-решений полезным или скорее полезным.
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