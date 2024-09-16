Суд в Ростовской области постановил выдворить участника СВО в Молдавию

В отношении участника спецоперации Геннадия Федько, который является уроженцем Молдавии, вынесено постановление о выдворении за пределы страны, такое решение принял Донецкий городской суд Ростовской области.
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