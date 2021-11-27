Виктор Веккер: ИСКОННО РУССКИЙ ОСТРОВ ХОККАЙДО ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОЗВРАЩЕН РОССИИ!

5,4 тыс. прочитали 1.2. Применительно к территориальному спору с Японией следует указать, что одной из причин для нашего перехода в дипломатическое контрнаступление служит также и то, что все решения и заявления наших руководителей и высших органов власти о том, что «Южные Курильские острова, как и весь архипелаг, перешли к Советскому Союзу и его правопреемнику — Российской Федерации на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, получившим закрепление в Уставе ООН», как правовые аргументы и правовые средства являются недостаточными, не отражающими все исторические и правовые реалии, не обеспеченные надёжными правовыми гарантиями, что даёт Японии повод предъявлять нам необоснованные территориальные претензии.