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Царьград

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Отпустили на СВО по документу с чужой фамилией. Прокуратура оспорила решение по Малькевичу

Отпустили на СВО по документу с чужой фамилией. Прокуратура оспорила решение по Малькевичу

Прокуратура усомнилась в отправке экс-депутата Малькевича на СВО: решение суда обжаловали.Прокуратура Петроградского района Петербурга обжаловала решение об изменении меры пресечения бывшему депутату Заксобрания Александру Малькевичу.

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