Глава АСИ Чупшева похвалила Никитина за подготовку форума в Нижнем Новгороде

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева похвалила губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за подготовку к форуму «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.
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