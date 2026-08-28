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Нижегородская правда

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Глава АСИ Чупшева похвалила Никитина за подготовку форума в Нижнем Новгороде

Глава АСИ Чупшева похвалила Никитина за подготовку форума в Нижнем Новгороде

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева похвалила губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за подготовку к форуму «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

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