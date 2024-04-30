Прибалтика считает, что Россия пытается подавлять у них сигналы GPS

Главы МИД трех прибалтийских стран пожаловались, что подавление сигналов GPS, в которых они обвиняют Россию, приводит к помехам в авианавигации, и заявили, что будут обсуждать ситуацию в Балтийском море с союзникам.
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