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Сумму взятки сотрудникам ТЦК за освобождение от службы в ВСУ раскрыли

Сумму взятки сотрудникам ТЦК за освобождение от службы в ВСУ раскрыли

В Тернопольской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) получали до 150 тысяч долларов в месяц за освобождение призывников от службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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