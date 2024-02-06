Семь украинских беспилотников сбили над Белгородской областью

Об этом сообщили в Минобороны РФ.Pr Scr vk.com/mil--> Российские средства противовоздушной обороны в ночь на вторник, 6 февраля, сбили в небе над Белгородской областью семь украинских беспилотных летательных аппаратов.
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