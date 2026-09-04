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Мировое обозрение

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Дмитриев жёстко ответил Вайдель: Германия гибнет без газа из России

Дмитриев жёстко ответил Вайдель: Германия гибнет без газа из России

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев предельно коротко и жёстко ответил сопредседателю немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисе Вайдель.

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