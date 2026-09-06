Утренняя порция смеха: как пережить понедельник

Утро первого дня недели редко бывает добрым. Будильник трещит так, будто его специально настроили против нас, чашка кофе не спасает, а мысль о том, что впереди пять рабочих дней, повергает в уныние.
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