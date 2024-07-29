Мужчина в ярких плавках прервал женский заплыв ОИ-2024 ради потерянной шапочки

Мужчина получил самые громкие овации от зрителей за все время проведения ОИ-2024.Pr Scr x.com/swimcoverage--> Мужчина в ярких плавках прервал женский заплыв Олимпийских игр-2024 ради потерянной шапочки спортсменки.
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