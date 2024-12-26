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Царьград

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Украинский генерал-лейтенант: Киев нуждается в паузе для военной передышки

Украинский генерал-лейтенант: Киев нуждается в паузе для военной передышки

Экс-заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко заявил о нехватке ресурсов для продолжения боевых действий, предложив взять паузу.

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