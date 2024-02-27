Спортсмены Воскресенска получили 4 золотые медали на первенстве ЦФО по боевым единоборствам

Первенство Центрального федерального округа по восточному боевому единоборству прошло в Лобне. Спортсмены из Воскресенска в составе сборной команды Подмосковья выиграли четыре золотые медали, а также другие награды.
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