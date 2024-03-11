Звонок из «больницы» может сделать вас банкротом: в Краснодаре «работает» мошенническая схема

В Краснодарском крае стала очень распространенной афера, когда человек по телефону притворяется помощником какого-то «профессора» или «главного врача» и сообщает о плохих плохие анализах, которые вы якобы сдавали раньше.
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