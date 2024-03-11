ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lady lyudmila
    Ну давайте , отвечайте Бастрыкину!Снова уголовное д...
  • Россиянин
    Извиняться даже не будем.Задачка со звездо...
  • Александр Лагуткин
    С какого хрена Россия должна осторожничать при ударах по аэродромам возле границ враждебных нам стран. Тем более, есл...Задачка со звездо...

Звонок из «больницы» может сделать вас банкротом: в Краснодаре «работает» мошенническая схема

Звонок из «больницы» может сделать вас банкротом: в Краснодаре «работает» мошенническая схема

В Краснодарском крае стала очень распространенной афера, когда человек по телефону притворяется помощником какого-то «профессора» или «главного врача» и сообщает о плохих плохие анализах, которые вы якобы сдавали раньше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх