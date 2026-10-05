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Химик Дорохов: вода, прошедшая через фильтр, который не меняли три месяца, опасна

Химик Дорохов: вода, прошедшая через фильтр, который не меняли три месяца, опасна

Вода, прошедшая через фильтр, может быть опасной, если своевременно не менять картриджи. С химической и биологической точки зрения старый фильтр превращается из устройства очистки в среду для накопления и размножения патогенных микроорганизмов, – рассказал «Газете.

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