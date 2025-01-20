Кадры избиения раненных солдат военными полицейскими на территории в/ч № 55115 в Республике Тыва, где базируется 55-я мотострелковая бригада.
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Кадры избиения раненных солдат военными полицейскими на территории в/ч № 55115 в Республике Тыва, где базируется 55-я мотострелковая бригада.
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