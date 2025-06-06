Число поездок по жетонам назвали в Новосибирском метрополитене

В Новосибирском метрополитене проанализировали любимые способы оплаты новосибирцев за проезд. Как выяснили в МУП, из почти 7 млн поездок, совершенных в мае, 607,5 тысяч раз пассажиры метро расплатились жетонами.
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