Reuters: Клинтон обратилась по имени к президенту Путину, пошутив про НАТО

Бывшая государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон обратилась по имени к президенту РФ Владимиру Путину, посчитав расширение Североатлантического альянса "следствием российской политики".
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