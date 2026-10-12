В центре Казани могут ограничить движение из-за XXI Генассамблеи SMIIC

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» В конце октября в столице Татарстана могут при необходимости более чем на сутки перекрыть движение по трем центральным улицам: Пушкина, Театральная и Карла Маркса.
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