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Татар-информ

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В центре Казани могут ограничить движение из-за XXI Генассамблеи SMIIC

В центре Казани могут ограничить движение из-за XXI Генассамблеи SMIIC

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» В конце октября в столице Татарстана могут при необходимости более чем на сутки перекрыть движение по трем центральным улицам: Пушкина, Театральная и Карла Маркса.

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