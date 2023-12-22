Как расшевелить бабушек — избранные работы звезды советской фотографии Владимира Ролова

«Я снимаю людей, потому что люблю их. Редкая банальность, знаю. И рад бы сказать по-другому, но нет иных слов, эти — самые верные, как ни крути, — пишет в своей книге «Фотографии с рассказами из 80-х» один из лучших фотохудожников позднего СССР Владимир Ролов.
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