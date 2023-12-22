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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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  • Алекс Сэм
    Что за ... такая ? Обещают много фоток- по факту всегда одна ну максимум две.Потрясающе красив...
  • Александр Пелимский
    Фу... Здесь ничего нет, просто посылают.Однажды в… России...
  • viach
    С потрясением не получилось, а симпатичных и привлекательных много. Есть, даже, красивые. Н-да, и что?Потрясающе красив...

Как расшевелить бабушек — избранные работы звезды советской фотографии Владимира Ролова

Как расшевелить бабушек — избранные работы звезды советской фотографии Владимира Ролова

«Я снимаю людей, потому что люблю их. Редкая банальность, знаю. И рад бы сказать по-другому, но нет иных слов, эти — самые верные, как ни крути, — пишет в своей книге «Фотографии с рассказами из 80-х» один из лучших фотохудожников позднего СССР Владимир Ролов.

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