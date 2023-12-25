Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина

Сейчас в Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента на выборах Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, высказала свою поддержку выдвижению Владимира Путина в качестве президентского кандидата на выборах 2024 года.