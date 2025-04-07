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Царьград

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Русский рынок акций падает: индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов

Русский рынок акций падает: индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов

Русский фондовый рынок фиксирует новый минимум: индекс Мосбиржи впервые с декабря 2024 года опустился ниже 2700 пунктов, достигнув 2663,87.

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