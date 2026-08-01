🚰 В ряде населённых пунктов Крыма ограничено водоснабжение В предприятии «Вода Крыма» сообщили, что сегодня до 11:00 (ориентировочно) вода отсутствует в Феодосии на улице Колодяжного.
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🚰 В ряде населённых пунктов Крыма ограничено водоснабжение В предприятии «Вода Крыма» сообщили, что сегодня до 11:00 (ориентировочно) вода отсутствует в Феодосии на улице Колодяжного.