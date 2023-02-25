США запретили экспорт в Россию микроволновок и дорогих смартфонов

Новый пакет антироссийских санкций США включил в себя 276 наименований «предметов роскоши», к числу которых были отнесены фены, микроволновки, клавиатуры и смартфоны дороже $300, следует из уведомления, опубликованного 25 февраля минторгом США.
Новый пакет антироссийских санкций США включил в себя 276 наименований «предметов роскоши», к числу которых были отнесены фены, микроволновки, клавиатуры и смартфоны дороже $300, следует из уведомления, опубликованного 25 февраля минторгом США.
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