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Тренер «Космоса» о поражении от ФК «10» Мусагалиева: «Наш соперник – наравне с командами ФНЛ, а, может, даже и РПЛ»

Главный тренер «Космоса» Эмин Агаев высказался о поражении от ФК «10» (2:3) в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

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