Трамп: США введут таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию

REUTERS/Leah Millis Администрация США намерена ввести таможенные пошлины на импортную фармацевтическую продукцию, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.
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