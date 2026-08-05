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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коул Энтони продолжит карьеру в Австралии

« Мельбурн » объявил о подписании бывшего игрока НБА Коула Энтони . 26-летний защитник, выбранный «Орландо» под 15-м номером драфта 2020 года, заключил с австралийским клубом однолетний контракт после шести сезонов в сильнейшей лиге мира.

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