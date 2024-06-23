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Ракетный удар по пляжу в Севастополе: жертвы, свидетельства очевидцев, подробности - прямая трансляция

Ракетный удар по пляжу в Севастополе: жертвы, свидетельства очевидцев, подробности - прямая трансляция

Фото: коллаж Царьграда. Украинские войска нанесли террористический удар по Севастополю - в день Святой Троицы боевики ударили кассетными боеприпасами.

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Комментарии
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Н
Наталья
&quot;а, по русскому городу убийцы из ВСУ били американскими руками.&quot;     Нет, не так!По русскому городу убийцы из США били украинскими руками.
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