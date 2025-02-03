Сотни сотрудников USAID остались без работы. Что финансировало агентство в мире и на Украине?

Новый президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона заявил, что в руководстве американского Агентства по международному развитию (USAID) находятся «радикалы-помешанные».
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