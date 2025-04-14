Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    В Росмии любят "красные линии" рисоватьих уже тысча! Такая забава.Врезали бы пр Берлинувсе прставки бы прекратились!Колесник: Мерц сл...
  • Eduard
    Правильно,Россия кроме болтавни реальнр Европе ничем не отвечает! Те и наглеют!Колесник: Мерц сл...
  • Eduard
    Особенно эти наглые микрозаймы с 800%.Совсем обнаглели!Адвокат Некрасов ...

Telegraph: ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории

Telegraph: ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории

Учёные из Королевского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона впервые смогли вырастить человеческий зуб в лабораторных условиях, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на результаты исследования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх