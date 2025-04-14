Telegraph: ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории

Учёные из Королевского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона впервые смогли вырастить человеческий зуб в лабораторных условиях, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на результаты исследования.
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