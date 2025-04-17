Юрий Савенков: Главное – сохранить естественную среду

Сегодня наш собеседник – председатель Областного общества охотников и рыболовов Юрий САВЕНКОВ. Он расскажет о работе общества и о том, что делается для защиты естественной среды и восполнения биологических ресурсов.
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