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Пункт-А

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Юрий Савенков: Главное – сохранить естественную среду

Юрий Савенков: Главное – сохранить естественную среду

Сегодня наш собеседник – председатель Областного общества охотников и рыболовов Юрий САВЕНКОВ. Он расскажет о работе общества и о том, что делается для защиты естественной среды и восполнения биологических ресурсов.

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