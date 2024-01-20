«Получила наследство от отца, но мать требует вернуть ей отцовский долг по алиментам: она меня растила на свои и считает, что папаша должен ей, а не мне!» – жалуется Арина

Владимир Соколов

Главная мысль, высказанная Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда, звучит следующим образом. Право на получение алиментов не входит в состав наследства: оно считается долгом, неразрывно связанным с личностью наследодателя. А значит, алиментные обязательства прекращаются, когда умирает их плательщик, подчеркнул высокий суд. Но в то же время наследники получают долги, которые были на день смерти наследодателя. Вот прямая цитата: "Задолженность по алиментам, образовавшаяся при жизни наследодателя, - это денежное обязательство, входящее в состав наследственного имущества. Обязанность по исполнению которого переходит к наследникам в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества". В переводе на обывательский язык это надо понимать так - если на момент смерти у наследодателя остался неоплаченный долг, то его должен выплатить наследник, принявший наследство, потому что именно он несет ответственность по долгам наследодателя в пределах своей доли. Долг по алиментам при наследовании приравнивается к любому другому долгу и должен быть погашен наследниками в пределах наследственной массы. Это очевидно. Но в деле наследования долгов алиментщика есть некие детали, которые обязательно надо учитывать. Долг по алиментам при наследовании приравнивается к любому другому долгу, и его надо платить Итак, чтобы получить алиментный долг, необходимо, чтобы на момент открытия наследства задолженность была рассчитана приставом-исполнителем, а исполнительное производство не окончено. В противном случае суды могут отказать во взыскании.