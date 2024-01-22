Продажи челябинских активов на торгах за год увеличились на 1,5 миллиарда

В Челябинской области за 2023 год продано на аукционах активов на 1,5 млрд больше, чем в 2022 году. Как следует из данных сайта госторгов, в минувшем году удалось реализовать собственности на 2,06 млрд рублей.
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