На северо-западе Челябинска подростки устроили массовую драку со стрельбой

Полиция выясняет обстоятельства массового побоища в Калининском районе Челябинска. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером среды, 10 июля, в Калининском районе областного центра, во дворах многоквартирных домов по улице 40-летия Победы.
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