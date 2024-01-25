Не только BMW: Баварские компании активнее инвестируют в Венгрию и создают все больше рабочих мест

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с вице-премьером и министром экономики Баварии Хубертом Айвангером заявил, что баварские компании активно инвестируют в Венгрию, создавая все больше рабочих мест и внедряя самые современные технологии.