Не только BMW: Баварские компании активнее инвестируют в Венгрию и создают все больше рабочих мест

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с вице-премьером и министром экономики Баварии Хубертом Айвангером заявил, что баварские компании активно инвестируют в Венгрию, создавая все больше рабочих мест и внедряя самые современные технологии.
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