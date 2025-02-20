ЦБ: ежемесячно дропперами становятся до 80 тысяч россиян и иностранцев

В Центробанке рассказали о беспокойстве из-за масштабов дропперства в России. По данным регулятора, ежемесячно дропперами — подставными лицами в схемах по выводу и обналичиванию украденных средств — становятся около 80 тысяч иностранных граждан и россиян.